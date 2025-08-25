$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 1856 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 40726 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 31984 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 33315 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 130055 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 130182 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 56491 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 60326 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 63162 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 50056 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
росіяни на Херсонщині вдарили з дрона по працівникам прокуратури: розпочато досудове розслідування

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На Херсонщині російський дрон атакував службовий автомобіль прокуратури на трасі Миколаїв-Херсон. Постраждали 58-річний водій та 38-річний прокурор, їх доставили до лікарні.

росіяни на Херсонщині вдарили з дрона по працівникам прокуратури: розпочато досудове розслідування

Двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону на Херсонщині. Унаслідок удару поранено 58-річного водія, постраждав також 38-річний прокурор відділу. Постраждалі доставлені у лікарню для надання медичної допомоги, повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 25 серпня 2025 року близько 18:30 військові рф на трасі Миколаїв - Херсон атакували за допомогою безпілотника службовий автомобіль органів прокуратури

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок удару поранено 58-річного водія, постраждав також 38-річний прокурор відділу. Наразі обидва доставлені у лікарню для надання медичної допомоги.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують воєнний злочин, вчинений збройними силами рф.

Нагадаємо

На Одещині суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна завербованого російськими спецслужбами чоловіка, який шпигував під виглядом жінки. Він коригував ворожі атаки дронів та ракет по південному регіону України.

Павло Башинський

Війна в Україні
Крилата ракета
Національна поліція України
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Херсонська область
Україна
Безпілотний літальний апарат
Миколаїв
Херсон