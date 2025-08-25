росіяни на Херсонщині вдарили з дрона по працівникам прокуратури: розпочато досудове розслідування
Київ • УНН
Двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону на Херсонщині. Унаслідок удару поранено 58-річного водія, постраждав також 38-річний прокурор відділу. Постраждалі доставлені у лікарню для надання медичної допомоги, повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 25 серпня 2025 року близько 18:30 військові рф на трасі Миколаїв - Херсон атакували за допомогою безпілотника службовий автомобіль органів прокуратури
Зазначається, що унаслідок удару поранено 58-річного водія, постраждав також 38-річний прокурор відділу. Наразі обидва доставлені у лікарню для надання медичної допомоги.
Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують воєнний злочин, вчинений збройними силами рф.
