россияне 8 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены двое молодых людей, есть разрушения

В течение суток, российские войска оккупационные войска рф восемь раз атаковали Днепропетровскую область. В результате российских атак пострадало двое молодых людей. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В течение дня оккупанты направили на район 3 дрона-камикадзе. Еще 5 раз били из артиллерии. Целили по Никополю, Марганцу и громаде - резюмировал Лысак.

По его словам, в результате обстрелов повреждено коммунальное предприятие и 8 частных домов. Разбиты 3 хозяйственные постройки, одна - разрушена. Изуродованы линии электропередач и газопровод.

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Кроме того, спасатели продолжают уточнять последствия.

Дополнение

Также сегодня днем в результате российского артиллерийского удара по Никополю пострадали двое парней - 19 и 21 лет. Первый будет лечиться дома. Второй - тяжелый, у него осколочные ранения головы и грудной клетки.

Напомним

Обломки сбитого беспилотника упали на сельскохозяйственное здание в Днепропетровской области, повредив крышу, но никто не пострадал. Кроме того, ночью российские войска обстреляли село в Никопольском районе области из тяжелой артиллерии, также без жертв.