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россияне 8 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены двое молодых людей, есть разрушения

россияне 8 раз атаковали Днепропетровскую область: ранены двое молодых людей, есть разрушения

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 17:09  •  22150 просмотра

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российские войска 8 раз атаковали Днепропетровскую область Украины, ранив 2 молодых людей. Дополнительные удары с беспилотников и артиллерии были нацелены на район Никополя, повредив дома и инфраструктуру, но обошлось без жертв.

В течение суток, российские войска оккупационные войска рф восемь раз атаковали Днепропетровскую область. В результате российских атак пострадало двое молодых людей.  Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали 

В течение дня оккупанты направили на район 3 дрона-камикадзе. Еще 5 раз били из артиллерии. Целили по Никополю, Марганцу и громаде

- резюмировал Лысак.

По его словам, в результате обстрелов повреждено коммунальное предприятие и 8 частных домов. Разбиты 3 хозяйственные постройки, одна - разрушена. Изуродованы линии электропередач и газопровод.

Армейцы рф обстреляли Сумскую область: трое погибших и один раненый, многочисленные разрушения29 январь 2024, 16:39 • 21847 просмотров

Кроме того, спасатели продолжают уточнять последствия.

Дополнение

Также сегодня днем в результате российского артиллерийского удара по Никополю пострадали двое парней - 19 и 21 лет. Первый будет лечиться дома. Второй - тяжелый, у него осколочные ранения головы и грудной клетки.

Напомним

Обломки сбитого беспилотника упали на сельскохозяйственное здание в Днепропетровской области, повредив крышу, но никто не пострадал. Кроме того, ночью российские войска обстреляли село в Никопольском районе области из тяжелой артиллерии, также без жертв.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
росіяни 8 разів атакували Дніпропетровщину: поранено двоє молодиків, є руйнування
russians attacked Dnipropetrovs'k region 8 times: two young men were wounded, there are destructions
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российские войска 8 раз атаковали Днепропетровскую область Украины, ранив 2 молодых людей. Дополнительные удары с беспилотников и артиллерии были нацелены на район Никополя, повредив дома и инфраструктуру, но обошлось без жертв.

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