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росіяни 8 разів атакували Дніпропетровщину: поранено двоє молодиків, є руйнування

росіяни 8 разів атакували Дніпропетровщину: поранено двоє молодиків, є руйнування

Київ • УНН

 • 60241 перегляди

російські війська 8 разів атакували Дніпропетровську область України, поранивши 2 молодих людей. Додаткові удари з безпілотників та артилерії були націлені на район Нікополя, пошкодивши будинки та інфраструктуру, але обійшлося без жертв.

Протягом доби, російські війська окупаційні війська рф вісім разів атакували Дніпропетровщину. В результаті російських атак постраждало двоє молодиків.  Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

Протягом дня окупанти спрямували на район 3 дрони-камікадзе. Ще 5 разів били з артилерії. Цілили по Нікополю, Марганцю та громаді

- резюмував Лисак.

За його словами, в результаті обстрілів пошкоджене комунальне підприємство та 8 приватних будинків. Побиті 3 господарські споруди, одна – зруйнована. Понівечені лінії електропередач і газогін.

Армійці рф обстріляли Сумщину: троє загиблих та один поранений, численні руйнування29.01.24, 18:39 • 49399 переглядiв

Крім того, рятувальники продовжують уточнювати наслідки.

Доповнення

Також сьогодні вдень внаслідок російського артилерійського удару по Нікополю постраждали двоє хлопців - 19 та 21 років. Перший лікуватиметься вдома. Другий – важкий, у нього осколкові поранення голови та грудної клітини.

Нагадаємо

Уламки збитого безпілотника впали на сільськогосподарську будівлю в Дніпропетровській області, пошкодивши дах, але ніхто не постраждав. Крім того, вночі російські війська обстріляли село в Нікопольському районі області з важкої артилерії, також без жертв.

Володимир Омельченко

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