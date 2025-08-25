россия затягивает время в войне против Украины, готовясь к дальнейшим боевым действиям - ЦПД
Киев • УНН
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия не желает прекращать войну, а лишь затягивает время.
Детали
россия делает все, чтобы воевать дальше, к сожалению. И тянет время во всем. Их информационная политика дальше работает на разжигание
Дополнительно
министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что вопросы безопасности решать без российской федерации "не получится", а диалог без участия рф является "утопией и путем в никуда".
В то же время Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас считает, что россия не должна иметь права голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что россия нанесла удар по заводу Flex в Мукачево 21 августа.
В то же время глава мид рф сергей лавров с одной стороны отрицал удары по гражданским объектам в Украине и обвинил Запад в срыве переговоров, а с другой стороны - заявил об оправданности ударов по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд и поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского.