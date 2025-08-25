россия затягивает время в войне против Украины, готовясь к дальнейшим боевым действиям - ЦПД

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 15482 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 33073 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 37654 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 21940 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 33613 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 48356 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 42826 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38925 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 63314 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 96412 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
36%
749мм
Популярные новости
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 15785 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 13684 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 14983 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего06:05 • 5436 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 18783 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 33049 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 37635 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 63302 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 96402 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 62720 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрей Сибига
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 17969 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 55789 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 40348 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 40458 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 42866 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Боеприпасы
Доллар США
Пистолет

россия затягивает время в войне против Украины, готовясь к дальнейшим боевым действиям - ЦПД

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия не желает прекращать войну, а лишь затягивает время.

россия затягивает время в войне против Украины, готовясь к дальнейшим боевым действиям - ЦПД

россияне не желают прекращать войну против Украины, а лишь затягивают время. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

россия делает все, чтобы воевать дальше, к сожалению. И тянет время во всем. Их информационная политика дальше работает на разжигание

- написал Коваленко.

Дополнительно

министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что вопросы безопасности решать без российской федерации "не получится", а диалог без участия рф является "утопией и путем в никуда".

В то же время Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас считает, что россия не должна иметь права голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что россия нанесла удар по заводу Flex в Мукачево 21 августа.

В то же время глава мид рф сергей лавров с одной стороны отрицал удары по гражданским объектам в Украине и обвинил Запад в срыве переговоров, а с другой стороны - заявил об оправданности ударов по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд и поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Telegram
Кайя Каллас
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Мукачево