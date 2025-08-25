росія затягує час у війні проти України, готуючись до подальших бойових дій - ЦПД
Київ • УНН
росіяни не бажають припиняти війну проти України, а лише затягують час. Про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
росія робить все, щоб воювати далі, на жаль. І тягне час в усьому. Їх інформаційна політика далі працює на розпалювання
Додатково
міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", а діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".
Водночас Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що росія не повинна мати права голосу у питаннях гарантій безпеки для України.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений тим, що росія завдала удар по заводу Flex у Мукачеві 21 серпня.
Водночас голова мзс рф сергій лавров з одного боку заперечив удари по цивільних обʼєктах в Україні та звинуватив Захід у зриві перемовин, а з іншого боку - заявив про виправданість ударів по підприємствах з іноземним капіталом, які можуть використовуватися для військових потреб і поставив під сумнів легітимність Президента України Володимира Зеленського.