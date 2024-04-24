россия заблокирует резолюцию США в ООН по неразмещению оружия в космосе - Reuters

Россия может заблокировать в ООН резолюцию США, которая призывает страны отказаться от гонки вооружений в космосе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов, передает УНН.

Детали

В среду, 24 апреля, Совбеза ООН должен рассмотреть резолюцию США по ядерному оружию в космосе. Ожидается, что это документ заблокирует россия.

Как пишет Reuters, резолюция подтверждает обязательства государств соблюдать Договор о космосе и призывает страны "активно способствовать достижению цели мирного использования космоса и предотвращения гонки вооружений в космосе".

Известно, что договор о космическом пространстве 1967 года запрещает подписавшим его сторонам, включая россию и Соединенные Штаты, размещать "на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения".

Дополнение

Отмечается, что Россия и Китай планируют сначала поставить поправку на голосование в совете. Поправка повторяет предложение пары от 2008 года по договору о запрете "любого оружия в космосе" и угроз "или применения силы против космических объектов".

Без нашей поправки, основанной на резолюции Генеральной Ассамблеи, принятой в декабре 2023 года, текст, представленный США, будет несбалансированным, вредным и политизированным - заявил в комментарии Reuters заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.

В издании добавляют, что для принятия поправки и проекта резолюции нужно не менее девяти голосов "за" и отсутствие вето со стороны России, Китая, Соединенных Штатов, Великобритании или Франции.

Контекст

США обнародовали планы по принятию резолюции через несколько недель после того, как Вашингтон заявил, что москва планирует разработать противоспутниковое космическое оружие. Люди, знакомые с этим вопросом, говорят, что США сообщили союзникам, что Россия может запустить ядерное оружие или макет боеголовки в космос уже в этом году.

"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters

Впоследствии президент россии владимир путин опроверг эти заявления. По его словам, такими "безосновательными обвинениями" Вашингтон хочет втянуть Россию в переговоры на своих условиях.

Напомним

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон призывает Россию поддержать резолюцию ООН о запрете размещения ядерного оружия в космосе, надеясь, что Россия проголосует "за".