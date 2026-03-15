Россия за неделю выпустила по Украине почти 1800 дронов и десятки ракет – Зеленский
Киев • УНН
За семь дней враг выпустил 1770 беспилотников и 86 ракет с иностранными деталями. Зеленский призвал мир перекрыть пути поставки компонентов РФ.
За последнюю неделю Россия совершила масштабные атаки по территории Украины, применив сотни ударных средств. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, за семь дней российские войска использовали 1770 ударных беспилотников, более 1530 управляемых авиабомб и 86 ракет, среди которых более 20 баллистических.
Президент подчеркнул, что каждая российская ракета содержит не менее 60 иностранных компонентов, которые попадают в Россию в обход санкций.
Схемы таких поставок известны, и их нужно ликвидировать
Зеленский также подчеркнул, что если мир не может одновременно обеспечить достаточное количество систем ПВО для защиты неба в Европе и на Ближнем Востоке, необходимо лишить Россию возможности производить ракеты.
Я благодарен всем, кто продолжает санкционную работу для защиты жизни
