росія за тиждень випустила по Україні майже 1800 дронів і десятки ракет – Зеленський

Протягом останнього тижня росія здійснила масштабні атаки по території України, застосувавши сотні ударних засобів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, за сім днів російські війська використали 1770 ударних безпілотників, понад 1530 керованих авіабомб та 86 ракет, серед яких понад 20 балістичних.

Президент наголосив, що кожна російська ракета містить щонайменше 60 іноземних компонентів, які потрапляють до росії в обхід санкцій.

Схеми таких постачань відомі, і їх потрібно ліквідовувати – зазначив він.

Зеленський також підкреслив, що якщо світ не може одночасно забезпечити достатню кількість систем ППО для захисту неба в Європі та на Близькому Сході, необхідно позбавити Росію можливості виробляти ракети.

Я вдячний усім, хто продовжує санкційну роботу для захисту життя – написав глава держави.

ППО України збила або подавила 90 російських дронів за ніч