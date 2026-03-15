15 березня, 00:18
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
ППО України збила або подавила 90 російських дронів за ніч

Київ • УНН

 • 2010 перегляди

Сили оборони нейтралізували 90 із 97 ворожих БПЛА різних типів під час масованої атаки. Зафіксовано п’ять влучань та падіння уламків у двох локаціях.

У ніч на 15 березня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 90 ворожих дронів. Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.

Деталі

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, противник застосував 97 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас". Більшість із них – близько 70 – становили дрони-камікадзе типу Shahed. Запуски здійснювалися з території росії – з районів брянська, орла, курська та міллерового, а також із тимчасово окупованого Криму.

Наслідки атаки

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За даними військових, зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у п’яти локаціях. Також у двох місцях впали уламки збитих безпілотників. У Повітряних силах зазначили, що атака тривала і станом на ранок у повітряному просторі ще перебували ворожі БПЛА.

