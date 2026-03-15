ППО України збила або подавила 90 російських дронів за ніч
Київ • УНН
Сили оборони нейтралізували 90 із 97 ворожих БПЛА різних типів під час масованої атаки. Зафіксовано п’ять влучань та падіння уламків у двох локаціях.
У ніч на 15 березня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 90 ворожих дронів. Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.
Деталі
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, противник застосував 97 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас". Більшість із них – близько 70 – становили дрони-камікадзе типу Shahed. Запуски здійснювалися з території росії – з районів брянська, орла, курська та міллерового, а також із тимчасово окупованого Криму.
Наслідки атаки
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони.
За даними військових, зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у п’яти локаціях. Також у двох місцях впали уламки збитих безпілотників. У Повітряних силах зазначили, що атака тривала і станом на ранок у повітряному просторі ще перебували ворожі БПЛА.
