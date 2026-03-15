На фронті за добу відбулося 144 боєзіткнення – Генштаб
Київ • УНН
Окупанти здійснили 144 штурми, застосувавши понад 9200 дронів-камікадзе та 68 ракет. Найважча ситуація на Костянтинівському напрямку з 28 атаками ворога.
російські війська продовжують активні штурмові дії на різних ділянках фронту. За минулу добу зафіксовано 144 бойові зіткнення, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 15 березня, пише УНН.
Деталі
За даними військових, противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 68 ракет, здійснив 105 авіаційних ударів та скинув 282 керовані авіабомби. Крім того, російські війська використали понад 9200 дронів-камікадзе та провели 3632 обстріли позицій українських підрозділів і населених пунктів.
Найгарячіші напрямки
Найбільша кількість атак зафіксована на Костянтинівському напрямку, де українські військові відбили 28 штурмів противника. На Покровському напрямку окупанти здійснили 20 атак, а на Гуляйпільському – ще 18 спроб просунутися вперед.
Інтенсивні бої також тривали на Слов’янському напрямку, де зафіксовано десять атак, та на Олександрівському напрямку – шість штурмів. На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, а на Куп’янському, Краматорському та Південно-Слобожанському напрямках – по три рази.
Удари по позиціях ворога
Українська авіація, ракетні війська та артилерія за добу уразили три райони зосередження живої сили і техніки противника, а також два інші важливі об’єкти. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення, при цьому російські війська здійснили понад 110 обстрілів.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
