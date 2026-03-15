На фронте за сутки произошло 144 боестолкновения – Генштаб
Киев • УНН
Оккупанты совершили 144 штурма, применив более 9200 дронов-камикадзе и 68 ракет. Самая тяжелая ситуация на Константиновском направлении с 28 атаками врага.
российские войска продолжают активные штурмовые действия на различных участках фронта. За минувшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 15 марта, пишет УНН.
Детали
По данным военных, противник нанес один ракетный удар с применением 68 ракет, совершил 105 авиационных ударов и сбросил 282 управляемые авиабомбы. Кроме того, российские войска использовали более 9200 дронов-камикадзе и провели 3632 обстрела позиций украинских подразделений и населенных пунктов.
Самые горячие направления
Наибольшее количество атак зафиксировано на Константиновском направлении, где украинские военные отбили 28 штурмов противника. На Покровском направлении оккупанты совершили 20 атак, а на Гуляйпольском – еще 18 попыток продвинуться вперед.
Интенсивные бои также продолжались на Славянском направлении, где зафиксировано десять атак, и на Александровском направлении – шесть штурмов. На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, а на Купянском, Краматорском и Южно-Слобожанском направлениях – по три раза.
Удары по позициям врага
Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три района сосредоточения живой силы и техники противника, а также два других важных объекта. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения, при этом российские войска совершили более 110 обстрелов.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
