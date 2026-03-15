Минус 740 солдат, почти 2000 БПЛА и 65 крылатых ракет: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 65 крылатых ракет и 17 артсистем за сутки. Общие потери личного состава оккупантов достигли 1279170 человек.
За сутки 14 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 740 солдат, 1984 БпЛА и 65 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1279170 (+740) человек ликвидировано
- танков ‒ 11781 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 24213 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 38438 (+17)
- РСЗО ‒ 1686 (0)
- средства ПВО ‒ 1332 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 179270 (+1984)
- крылатые ракеты ‒ 4468 (+65)
- корабли / катера ‒ 32 (+1)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 83513 (+110)
- специальная техника ‒ 4089 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Война вступила в новую стадию, увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БпЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.
