Мінус 740 солдатіів, майже 2000 БпЛА та 65 крилатих ракет: Генштаб розповів про втрати ворога за добу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про знищення 65 крилатих ракет та 17 артсистем за добу. Загальні втрати особового складу окупантів сягнули 1279170 осіб.
За добу 14 березня російські війська втратили на війні з Україною 740 солдатів, 1984 БпЛА та 65 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1279170 (+740) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11781 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 24213 (+1)
- артилерійських систем ‒ 38438 (+17)
- РСЗВ ‒ 1686 (0)
- засоби ППО ‒ 1332 (0)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 179270 (+1984)
- крилаті ракети ‒ 4468 (+65)
- кораблі / катери ‒ 32 (+1)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 83513 (+110)
- спеціальна техніка ‒ 4089 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Війна вступила у нову стадію, збільшення протяжності "кілл-зон" стає наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
