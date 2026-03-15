ПВО Украины сбила или подавила 90 российских дронов за ночь
Киев • УНН
Силы обороны нейтрализовали 90 из 97 вражеских БПЛА различных типов во время массированной атаки. Зафиксировано пять попаданий и падение обломков в двух локациях.
В ночь на 15 марта российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 90 вражеских дронов. Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.
Подробности
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, противник применил 97 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас". Большинство из них – около 70 – составляли дроны-камикадзе типа Shahed. Запуски осуществлялись с территории россии – из районов Брянска, Орла, Курска и Миллерово, а также из временно оккупированного Крыма.
Последствия атаки
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны.
По данным военных, зафиксировано попадание пяти ударных дронов в пяти локациях. Также в двух местах упали обломки сбитых беспилотников. В Воздушных силах отметили, что атака продолжалась и по состоянию на утро в воздушном пространстве еще находились вражеские БПЛА.
