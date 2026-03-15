$44.1650.96
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1м/с
63%
755мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Эксклюзив
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Роберт Де Ниро
Ющенко Виктор Андреевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Запорожье
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Северный поток
Дипломатка

ПВО Украины сбила или подавила 90 российских дронов за ночь

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Силы обороны нейтрализовали 90 из 97 вражеских БПЛА различных типов во время массированной атаки. Зафиксировано пять попаданий и падение обломков в двух локациях.

В ночь на 15 марта российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 90 вражеских дронов. Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, противник применил 97 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас". Большинство из них – около 70 – составляли дроны-камикадзе типа Shahed. Запуски осуществлялись с территории россии – из районов Брянска, Орла, Курска и Миллерово, а также из временно оккупированного Крыма.

Последствия атаки

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны.

По данным военных, зафиксировано попадание пяти ударных дронов в пяти локациях. Также в двух местах упали обломки сбитых беспилотников. В Воздушных силах отметили, что атака продолжалась и по состоянию на утро в воздушном пространстве еще находились вражеские БПЛА.

Степан Гафтко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина