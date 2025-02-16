россия за неделю выпустила по Украине более 1200 авиабомб - Зеленский
Киев • УНН
За последнюю неделю рф выпустила по Украине 1220 авиабомб, 850 дронов и 40 ракет различных типов. Зеленский отметил необходимость усиления ПВО и международной поддержки для защиты от российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю российская армия осуществила массированные атаки по украинской территории, применив почти 1220 авиабомб. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
"На этой неделе почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов выпустили россияне против наших людей. Украина защищается, мы стоим и бьемся благодаря мужеству наших воинов и поддержке партнеров, и нам нужно больше ПВО для защиты жизней людей", - отметил Зеленский.
По словам Главы государства, война для России является необходимостью.
россии в ее нынешнем состоянии нужна война, чтобы удержать власть, и она подтверждает желание дальше воевать, ежедневно обстреливая Украину
Президент подчеркнул, что Европа и мир должны быть более защищенными от такого зла и готовыми к нему. Для этого, по его словам, необходима общая сильная внешняя политика и усиленное давление на путина, который начал войну и теперь пытается масштабировать ее по миру.
Он также выразил убеждение, что вместе с Европой, США и всеми международными партнерами Украина способна завершить эту войну справедливым и надежным миром.
Напомним
Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, во время которой обсудили приоритетность поддержки Украины во внешней политике Стокгольма, усиление санкционного давления на россию и укрепление оборонного сотрудничества.
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