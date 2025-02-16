росія за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останній тиждень російська армія здійснила масовані атаки по українській території, застосувавши майже 1220 авіабомб. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

"Цього тижня майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей. Україна захищається, ми стоїмо та б’ємося завдяки мужності наших воїнів і підтримці партнерів, та нам потрібно більше ППО для захисту життів людей", - зазначив Зеленський.

За словами Глави держави, війна для росії є необхідністю.

росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну - додав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Європа та світ повинні бути більш захищеними від такого зла та готовими до нього. Для цього, за його словами, необхідна спільна сильна зовнішня політика й посилений тиск на путіна, який розпочав війну і тепер намагається масштабувати її світом.

Він також висловив переконання, що разом з Європою, США та всіма міжнародними партнерами Україна здатна завершити цю війну справедливим і надійним миром.

Нагадаємо

Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої обговорили пріоритетність підтримки України у зовнішній політиці Стокгольма, посилення санкційного тиску на росію та зміцнення оборонної співпраці.

США попросили Європу підготувати список зброї, військових та заходів безпеки для України