росія за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб – Зеленський
Київ • УНН
За останній тиждень рф випустила по Україні 1220 авіабомб, 850 дронів та 40 ракет різних типів. Зеленський наголосив на необхідності посилення ППО та міжнародної підтримки для захисту від російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останній тиждень російська армія здійснила масовані атаки по українській території, застосувавши майже 1220 авіабомб. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Цього тижня майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей. Україна захищається, ми стоїмо та б’ємося завдяки мужності наших воїнів і підтримці партнерів, та нам потрібно більше ППО для захисту життів людей", - зазначив Зеленський.
За словами Глави держави, війна для росії є необхідністю.
росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну
Президент наголосив, що Європа та світ повинні бути більш захищеними від такого зла та готовими до нього. Для цього, за його словами, необхідна спільна сильна зовнішня політика й посилений тиск на путіна, який розпочав війну і тепер намагається масштабувати її світом.
Він також висловив переконання, що разом з Європою, США та всіма міжнародними партнерами Україна здатна завершити цю війну справедливим і надійним миром.
Нагадаємо
Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої обговорили пріоритетність підтримки України у зовнішній політиці Стокгольма, посилення санкційного тиску на росію та зміцнення оборонної співпраці.
США попросили Європу підготувати список зброї, військових та заходів безпеки для України16.02.25, 07:36 • 54898 переглядiв