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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123786 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183323 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147684 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139098 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117484 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108086 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103000 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142551 перегляди

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росія за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб – Зеленський

росія за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб – Зеленський

Київ • УНН

 • 40237 перегляди

За останній тиждень рф випустила по Україні 1220 авіабомб, 850 дронів та 40 ракет різних типів. Зеленський наголосив на необхідності посилення ППО та міжнародної підтримки для захисту від російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останній тиждень російська армія здійснила масовані атаки по українській території, застосувавши майже 1220 авіабомб. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН

Деталі

"Цього тижня майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей. Україна захищається, ми стоїмо та б’ємося завдяки мужності наших воїнів і підтримці партнерів, та нам потрібно більше ППО для захисту життів людей", - зазначив Зеленський.

За словами Глави держави, війна для росії є необхідністю.

росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну

- додав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Європа та світ повинні бути більш захищеними від такого зла та готовими до нього. Для цього, за його словами, необхідна спільна сильна зовнішня політика й посилений тиск на путіна, який розпочав війну і тепер намагається масштабувати її світом.

Він також висловив переконання, що разом з Європою, США та всіма міжнародними партнерами Україна здатна завершити цю війну справедливим і надійним миром.

Нагадаємо

Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої обговорили пріоритетність підтримки України у зовнішній політиці Стокгольма, посилення санкційного тиску на росію та зміцнення оборонної співпраці.

США попросили Європу підготувати список зброї, військових та заходів безпеки для України16.02.25, 07:36 • 54898 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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