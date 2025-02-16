Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Швеції підтримку України та санкції проти росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої обговорили пріоритетність підтримки України у зовнішній політиці Стокгольма, посилення санкційного тиску на росію та зміцнення оборонної співпраці. Про це Глава держави написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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За словами Володимира Зеленського, Швеція визначила підтримку України першим пріоритетом у зовнішній політиці.

Глави держави подякував Премʼєр-міністру Швеції Крістерссону за це та за всю важливу підтримку українського народу, зокрема й за зусилля в координації з іншими союзниками для реалізації підходу "мир завдяки силі".

Обговорили спільні дії з європейськими партнерами для відновлення справедливого й тривалого миру та напрацювання гарантій безпеки - йдеться у дописі Президента України.

"Важливо продовжувати оборонну підтримку України, тиснути на росію санкціями, щоб ми могли розпочати переговори з позиції сили. путін програє лише сильній Європі", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України зустрівся з лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом для обговорення оборонної підтримки та єдності Європи. Сторони обговорили посилення ППО та інвестиції у виробництво зброї.

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