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Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Швеції підтримку України та санкції проти росії

Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Швеції підтримку України та санкції проти росії

Київ • УНН

 • 55977 перегляди

Президент України провів зустріч з прем'єр-міністром Швеції, де обговорили пріоритетність підтримки України у зовнішній політиці Стокгольма. Сторони також обговорили посилення санкцій проти рф та зміцнення оборонної співпраці.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої обговорили пріоритетність підтримки України у зовнішній політиці Стокгольма, посилення санкційного тиску на росію та зміцнення оборонної співпраці. Про це Глава держави написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

За словами Володимира Зеленського, Швеція визначила підтримку України першим пріоритетом у зовнішній політиці.

Глави держави подякував Премʼєр-міністру Швеції Крістерссону за це та за всю важливу підтримку українського народу, зокрема й за зусилля в координації з іншими союзниками для реалізації підходу "мир завдяки силі". 

Обговорили спільні дії з європейськими партнерами для відновлення справедливого й тривалого миру та напрацювання гарантій безпеки 

- йдеться у дописі Президента України.

"Важливо продовжувати оборонну підтримку України, тиснути на росію санкціями, щоб ми могли розпочати переговори з позиції сили. путін програє лише сильній Європі", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України зустрівся з лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом для обговорення оборонної підтримки та єдності Європи. Сторони обговорили посилення ППО та інвестиції у виробництво зброї.

"Успіх можливий": Зеленський про початок роботи із командою Трампа16.02.25, 03:35 • 36979 переглядiв

Віта Зеленецька

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