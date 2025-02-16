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Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции поддержку Украины и санкции против россии

Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции поддержку Украины и санкции против россии

Киев  •  УНН

 • 1769 просмотра

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Президент Украины провел встречу с премьер-министром Швеции, где обсудили приоритетность поддержки Украины во внешней политике Стокгольма. Стороны также обсудили усиление санкций против рф и укрепление оборонного сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, во время которой обсудили приоритетность поддержки Украины во внешней политике Стокгольма, усиление санкционного давления на Россию и укрепление оборонного сотрудничества. Об этом Глава государства написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам Владимира Зеленского, Швеция определила поддержку Украины первым приоритетом во внешней политике.

Глава государства поблагодарил Премьер-министра Швеции Кристерссона за это и за всю важную поддержку украинского народа, в том числе и за усилия в координации с другими союзниками для реализации подхода "мир благодаря силе". 

Обсудили совместные действия с европейскими партнерами для восстановления справедливого и прочного мира и наработки гарантий безопасности 

- говорится в заметке Президента Украины.

"Важно продолжать оборонную поддержку Украины, давить на Россию санкциями, чтобы мы могли начать переговоры с позиции силы. путин проигрывает только сильной Европе", - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины встретился с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцом для обсуждения оборонной поддержки и единства Европы. Стороны обсудили усиление ПВО и инвестиции в производство оружия.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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