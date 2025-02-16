Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции поддержку Украины и санкции против россии
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с премьер-министром Швеции, где обсудили приоритетность поддержки Украины во внешней политике Стокгольма. Стороны также обсудили усиление санкций против рф и укрепление оборонного сотрудничества.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, во время которой обсудили приоритетность поддержки Украины во внешней политике Стокгольма, усиление санкционного давления на Россию и укрепление оборонного сотрудничества. Об этом Глава государства написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
По словам Владимира Зеленского, Швеция определила поддержку Украины первым приоритетом во внешней политике.
Глава государства поблагодарил Премьер-министра Швеции Кристерссона за это и за всю важную поддержку украинского народа, в том числе и за усилия в координации с другими союзниками для реализации подхода "мир благодаря силе".
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"Важно продолжать оборонную поддержку Украины, давить на Россию санкциями, чтобы мы могли начать переговоры с позиции силы. путин проигрывает только сильной Европе", - заявил Зеленский.
Напомним
Президент Украины встретился с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцом для обсуждения оборонной поддержки и единства Европы. Стороны обсудили усиление ПВО и инвестиции в производство оружия.
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