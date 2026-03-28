россия выпустила 273 дрона по Украине с основным ударом по Одесской области, обезврежено 252

россия атаковала ночью Украину 273 дронами, 252 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 марта (с 18:00 27 марта) противник атаковал 273 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 180 из них – "шахеды".

Основное направление удара – Одесская область - сообщили в ВС ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях. После 07.00 враг нанес повторные удары беспилотниками по Одесской области и другим регионам на севере и востоке. Результаты боевой работы уточняются - указали в ВС ВСУ.

