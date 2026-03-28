2100 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
6110 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
07:00 • 12971 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
07:00 • 19103 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 23254 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 50280 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 70484 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 41920 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 67152 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 32752 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
россия выпустила 273 дрона по Украине с основным ударом по Одесской области, обезврежено 252

Киев • УНН

 • 4638 просмотра

Силы обороны уничтожили или подавили 252 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксировано 21 попадание на 18 локациях и падение обломков в девяти местах.

россия атаковала ночью Украину 273 дронами, 252 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 марта (с 18:00 27 марта) противник атаковал 273 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 180 из них – "шахеды".

Основное направление удара – Одесская область

- сообщили в ВС ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях. После 07.00 враг нанес повторные удары беспилотниками по Одесской области и другим регионам на севере и востоке. Результаты боевой работы уточняются

- указали в ВС ВСУ.

