россия выпустила 273 дрона по Украине с основным ударом по Одесской области, обезврежено 252
Киев • УНН
Силы обороны уничтожили или подавили 252 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксировано 21 попадание на 18 локациях и падение обломков в девяти местах.
россия атаковала ночью Украину 273 дронами, 252 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 марта (с 18:00 27 марта) противник атаковал 273 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 180 из них – "шахеды".
Основное направление удара – Одесская область
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях. После 07.00 враг нанес повторные удары беспилотниками по Одесской области и другим регионам на севере и востоке. Результаты боевой работы уточняются
