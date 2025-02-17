россия вернула корабли с "Калибрами" в Черное и Средиземное моря
Киев • УНН
В акватории Черного моря зафиксирован 1 корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море находятся 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет "Калибр".
россия сегодня, 17 февраля, вывела в Черное и Средиземное моря корабли с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Согласно оперативной информации, по состоянию на 06:00 17.02.2025 в акватории Черного и Средиземного моря фиксируют российские военные корабли с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет
За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 12 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
В воскресенье, 16 февраля, ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море нет ни одного военного корабля страны-агрессора. Аналогичная картина наблюдалась в Азовском и Средиземном морях.
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