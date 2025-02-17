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россия вернула корабли с "Калибрами" в Черное и Средиземное моря

россия вернула корабли с "Калибрами" в Черное и Средиземное моря

Киев  •  УНН

 • 3049 просмотра

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В акватории Черного моря зафиксирован 1 корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море находятся 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет "Калибр".

россия сегодня, 17 февраля, вывела в Черное и Средиземное моря корабли с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, по состоянию на 06:00 17.02.2025 в акватории Черного и Средиземного моря фиксируют российские военные корабли с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 12 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

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рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

В воскресенье, 16 февраля, ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море нет ни одного военного корабля страны-агрессора. Аналогичная картина  наблюдалась в Азовском и Средиземном морях. 

Делегации россии и США встретятся в Саудовской Аравии во вторник17.02.25, 03:19 • 15413 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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