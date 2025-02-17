росія повернула кораблі з "Калібрами" у Чорне та Середземне моря

росія сьогодні, 17 лютого, вивела у Чорне та Середземне моря кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Згідно з оперативною інформацією, станом на 06:00 17.02.2025 в акваторії Чорного і Середземного моря фіксують російські військові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет - йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 12 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

В неділю, 16 лютого, ВМС ЗСУ повідомили, що у Чорному морі немає жодного військового корабля країни-агресора. Аналогічна картина спостерігалась в Азовському та Середземному морях.

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