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05:23 • 19328 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123726 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183292 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147655 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139077 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117474 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108081 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142519 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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росія повернула кораблі з "Калібрами" у Чорне та Середземне моря

росія повернула кораблі з "Калібрами" у Чорне та Середземне моря

Київ • УНН

 • 32427 перегляди

В акваторії Чорного моря зафіксовано 1 корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі перебувають 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 ракет "Калібр".

росія сьогодні, 17 лютого, вивела у Чорне та Середземне моря кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією, станом на 06:00 17.02.2025 в акваторії Чорного і Середземного моря фіксують російські військові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 12 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

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рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

В неділю, 16 лютого, ВМС ЗСУ повідомили, що у Чорному морі немає жодного військового корабля країни-агресора. Аналогічна картина  спостерігалась в Азовському та Середземному морях. 

Делегації росії і США зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок17.02.25, 03:19 • 85325 переглядiв

Віта Зеленецька

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