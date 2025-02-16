росія вивела свої військові кораблі з трьох морів - ВМС ЗСУ

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05:23 • 19497 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123766 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183311 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147673 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139089 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117481 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108085 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103000 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142543 перегляди

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У Чорному, Азовському та Середземному морях не зафіксовано жодного російського військового корабля. За добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшло 5 суден.

У Чорному морі немає жодного військового корабля країни-агресора. Аналогічна картина наразі спостерігається в Азовському та Середземному морях. Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на ранок неділі, 16 лютого, у Чорному, Азовському та Середземному морях не зафіксовано російських військових кораблів.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі ворожі кораблі відсутні

- йдеться у дописі.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 0 суден.

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В ВМС ЗСУ зазначили, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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