росія вивела свої військові кораблі з трьох морів - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
У Чорному, Азовському та Середземному морях не зафіксовано жодного російського військового корабля. За добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшло 5 суден.
У Чорному морі немає жодного військового корабля країни-агресора. Аналогічна картина наразі спостерігається в Азовському та Середземному морях. Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на ранок неділі, 16 лютого, у Чорному, Азовському та Середземному морях не зафіксовано російських військових кораблів.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі ворожі кораблі відсутні
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 0 суден.
В ВМС ЗСУ зазначили, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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