россия вывела свои военные корабли из трех морей - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В Черном, Азовском и Средиземном морях не зафиксировано ни одного российского военного корабля. За сутки через Керченский пролив в Черное море прошло 5 судов.
В Черном море нет ни одного военного корабля страны-агрессора. Аналогичная картина сейчас наблюдается в Азовском и Средиземном морях. Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья, 16 февраля, в Черном, Азовском и Средиземном морях не зафиксировано российских военных кораблей.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют
За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 0 судов.
В ВМС ВСУ отметили, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
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