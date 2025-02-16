россия вывела свои военные корабли из трех морей - ВМС ВСУ

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15 февраля, 10:28 • 118271 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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В Черном, Азовском и Средиземном морях не зафиксировано ни одного российского военного корабля. За сутки через Керченский пролив в Черное море прошло 5 судов.

В Черном море нет ни одного военного корабля страны-агрессора. Аналогичная картина сейчас наблюдается в Азовском и Средиземном морях. Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья, 16 февраля, в Черном, Азовском и Средиземном морях не зафиксировано российских военных кораблей.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют

- говорится в заметке.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 0 судов.

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В ВМС ВСУ отметили, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Враг 40 раз обстрелял Сумскую область. Зафиксировано 62 взрыва. В результате атак повреждены 9 частных домов и травмирован один гражданский человек.

россияне штурмовали Донецкую область, Константинополь частично зачищен - DeepState.16.02.25, 01:24 • 17421 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
donetskДонецк

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