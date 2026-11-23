российские спецслужбы ищут новые способы вербовки агентуры в государствах ЕС на фоне усиления санкционного, политического и дипломатического давления на россию, а также активизации поддержки Украины со стороны европейских стран. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

По данным украинской военной разведки, кремль стремится привлекать исполнителей к шпионской и диверсионно-подрывной деятельности на территории Центральной и Восточной Европы, в частности в странах Балтии.

Для вербовки агентуры российские спецслужбы используют прежде всего мессенджеры Telegram и WhatsApp, а также платформу Discord. В частности, с начала 2026 года на платформе опубликовали более 20 миллионов объявлений о "работе", замаскированных под простые задания с возможностью быстрого и легкого заработка. Большинство таких объявлений размещалось с одноразовых аккаунтов, зарегистрированных с использованием телефонных номеров Индии, Ирана и ряда стран Ближнего Востока