россия вербует агентов в ЕС через Telegram, WhatsApp и Discord — ГУР
Киев • УНН
российские спецслужбы ищут исполнителей для шпионажа и диверсий в ЕС. Целевые группы - уязвимые жители и молодёжь, оплата - 1500–3000 долларов США.
российские спецслужбы ищут новые способы вербовки агентуры в государствах ЕС на фоне усиления санкционного, политического и дипломатического давления на россию, а также активизации поддержки Украины со стороны европейских стран. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
По данным украинской военной разведки, кремль стремится привлекать исполнителей к шпионской и диверсионно-подрывной деятельности на территории Центральной и Восточной Европы, в частности в странах Балтии.
Для вербовки агентуры российские спецслужбы используют прежде всего мессенджеры Telegram и WhatsApp, а также платформу Discord. В частности, с начала 2026 года на платформе опубликовали более 20 миллионов объявлений о "работе", замаскированных под простые задания с возможностью быстрого и легкого заработка. Большинство таких объявлений размещалось с одноразовых аккаунтов, зарегистрированных с использованием телефонных номеров Индии, Ирана и ряда стран Ближнего Востока
Основными целевыми группами для спецслужб рф являются финансово уязвимые категории населения: местные жители, беженцы и мигранты. Особое внимание россияне уделяют молодежи в возрасте 18–25 лет, сторонникам радикальных, популистских, пацифистских и этнических движений и т. д.
Вознаграждение за выполнение заданий составляет около 1500–3000 долларов США. Средства перечисляют в криптовалюте или через банковские счета посредников после подтверждения результатов выполненной работы
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации СНБО Украины опубликовали данные руководителей федерального агентства "Россотрудничество" и его представительств в странах ЕС.