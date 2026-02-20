россия ударила авиабомбами по Запорожскому району - известно о двух раненых
Киев • УНН
российские войска атаковали Камышеваху Запорожского района управляемыми авиабомбами, ранив 22-летнюю женщину и 27-летнего мужчину. В результате удара разрушены и повреждены жилые дома, возник пожар.
российские войска нанесли авиаудар по населенному пункту Камышеваха Запорожского района - ранения получили мирные жители, разрушено жилье. Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.
Подробности
По его словам, российские войска ударили по Камышевахе управляемыми авиабомбами. В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, возник пожар в многоквартирном доме.
Ранены 22-летняя женщина и 27-летний мужчина, им оказывается вся необходимая помощь. Информация о масштабах разрушений уточняется
Напомним
Ночью 20 февраля россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 107 вражеских беспилотников.