12:53 • 1060 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 3304 просмотра
Экспорт китайских дронов в РФ использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 13840 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 5382 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
07:56 • 16085 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 47193 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 80666 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 50138 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 84849 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 41006 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзивы
россия ударила авиабомбами по Запорожскому району - известно о двух раненых

Киев • УНН

 • 158 просмотра

российские войска атаковали Камышеваху Запорожского района управляемыми авиабомбами, ранив 22-летнюю женщину и 27-летнего мужчину. В результате удара разрушены и повреждены жилые дома, возник пожар.

россия ударила авиабомбами по Запорожскому району - известно о двух раненых
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

российские войска нанесли авиаудар по населенному пункту Камышеваха Запорожского района - ранения получили мирные жители, разрушено жилье. Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Подробности

По его словам, российские войска ударили по Камышевахе управляемыми авиабомбами. В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, возник пожар в многоквартирном доме.

Ранены 22-летняя женщина и 27-летний мужчина, им оказывается вся необходимая помощь. Информация о масштабах разрушений уточняется

- написал Федоров.

Напомним

Ночью 20 февраля россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 107 вражеских беспилотников.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Украина