росія вдарила авіабомбами по Запорізькому району - відомо про двох поранених
Київ • УНН
російські війська атакували Комишуваху Запорізького району керованими авіабомбами, поранивши 22-річну жінку та 27-річного чоловіка. Внаслідок удару зруйновано та пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа.
російські війська завдали авіаудару по населеному пункту Комишуваха Запорізького району - поранення отримали мирні жителі, зруйновано житло. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За його словами, російські війська вдарили по Комишувасі керованими авіабомбами. Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа у багатоквартирному будинку.
Поранені 22-річна жінка та 27-річний чоловік, їм надається вся необхідна допомога. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється
Нагадаємо
Вночі 20 лютого росія завдала удару по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" та 128 БПЛА. Сили ППО збили або придушили 107 ворожих безпілотників.