Россия продвигает фейк о разделе Украины между западными соседями — ЦПД

россия активизировала дезинформационную кампанию о якобы территориальных притязаниях на Украину со стороны её западных соседей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что вражеские медиаресурсы выпустили серию манипулятивных материалов о том, что украинское государство якобы не имеет будущего, а его территории после распада будут разделены между россией, Польшей, Венгрией, Румынией и беларусью.

Нарратив о разделе украинских земель между соседями кремль продвигает годами, в частности недавно об этом говорил и сам российский диктатор владимир путин. Однако подобные заявления абсолютно безосновательны. Европейские государства последовательно подтверждают поддержку территориальной целостности нашей страны и продолжают оказывать Киеву всестороннюю помощь в противостоянии российской агрессии - подчёркивают в ЦПД.

Там указывают, что основная цель российских вбросов о "разделе Украины между соседями" — дестабилизировать региональную безопасность, оправдать собственную захватническую войну и посеять недоверие между Киевом и западными партнёрами.

Напомним

Немецкие структуры безопасности фиксируют активизацию российских дезинформационных кампаний накануне земельных выборов. Ультраправая AfD, выступающая за восстановление отношений с москвой, демонстрирует высокие рейтинги в трёх регионах.

Сибига призвал запретить российские пропагандистские ресурсы в Европе после кампании по дезинформации