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росія просуває фейк про поділ України між західними сусідами - ЦПД

Київ • УНН

 • 182 перегляди

ЦПД заявив про нову хвилю російської дезінформації щодо поділу України. кремль намагається виправдати агресію та посіяти недовіру з боку партнерів.

росія просуває фейк про поділ України між західними сусідами - ЦПД

росія активізувала дезінформаційну кампанію про нібито територіальні зазіхання на Україну з боку її західних сусідів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ворожі медіаресурси випустили серію маніпулятивних матеріалів, що українська держава нібито не має майбутнього, а її території після розпаду будуть розділені між росією, Польщею, Угорщиною, Румунією та білоруссю.

Наратив про поділ українських земель між сусідами кремль просуває роками, зокрема нещодавно про це говорив і сам російський диктатор володимир путін. Однак подібні заяви є абсолютно безпідставними. Європейські держави послідовно підтверджують підтримку територіальної цілісності нашої держави та продовжують надавати Києву всебічну допомогу у протистоянні російській агресії

- підкреслюють у ЦПД.

Там вказують, що основна мета російських вкидів про "поділ України між сусідами" - дестабілізувати регіональну безпеку, виправдати власну загарбницьку війну та посіяти недовіру між Києвом і західними партнерами.

Нагадаємо

Німецькі безпекові структури фіксують активізацію російських дезінформаційних кампаній напередодні земельних виборів. Ультраправа AfD, яка виступає за відновлення відносин з москвою, демонструє високі рейтинги у трьох регіонах.

Сибіга закликав заборонити російські пропагандистські ресурси в Європі після кампанії з дезінформації31.07.26, 19:34 • 4294 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвітМультимедіа
російська пропаганда
Володимир Путін
Білорусь
Румунія
Угорщина
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Польща