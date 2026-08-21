росія просуває фейк про поділ України між західними сусідами - ЦПД

росія активізувала дезінформаційну кампанію про нібито територіальні зазіхання на Україну з боку її західних сусідів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що ворожі медіаресурси випустили серію маніпулятивних матеріалів, що українська держава нібито не має майбутнього, а її території після розпаду будуть розділені між росією, Польщею, Угорщиною, Румунією та білоруссю.

Наратив про поділ українських земель між сусідами кремль просуває роками, зокрема нещодавно про це говорив і сам російський диктатор володимир путін. Однак подібні заяви є абсолютно безпідставними. Європейські держави послідовно підтверджують підтримку територіальної цілісності нашої держави та продовжують надавати Києву всебічну допомогу у протистоянні російській агресії - підкреслюють у ЦПД.

Там вказують, що основна мета російських вкидів про "поділ України між сусідами" - дестабілізувати регіональну безпеку, виправдати власну загарбницьку війну та посіяти недовіру між Києвом і західними партнерами.

Нагадаємо

Німецькі безпекові структури фіксують активізацію російських дезінформаційних кампаній напередодні земельних виборів. Ультраправа AfD, яка виступає за відновлення відносин з москвою, демонструє високі рейтинги у трьох регіонах.

Сибіга закликав заборонити російські пропагандистські ресурси в Європі після кампанії з дезінформації