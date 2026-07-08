Россия пытается глушить Starlink, чтобы противодействовать украинским дронам - Reuters

Российские войска пытаются противодействовать атакам украинских беспилотников "средней дальности" (mid-strike), маскируя грузы и устанавливая мощные системы глушения, чтобы нарушить работу спутниковой интернет-системы Starlink Илона Маска, со ссылкой на командиров и пилотов украинских беспилотников сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Разработка Киевом беспилотников "средней дальности", которые могут точно и дешево поражать цели за десятки километров за линией фронта, и которые часто управляются через Starlink, изменила войну в Украине", - говорится в публикации

В рамках согласованной кампании ударов "средней дальности" в этом году Украина, отмечает издание, "поражала линии снабжения, хранилища топлива, объекты противовоздушной обороны и командные центры, нарушая логистику российских войск и вызывая дефицит топлива в оккупированном Россией Крыму".

"Но Россия сейчас разрабатывает много способов попытаться противодействовать ударам средней дальности", сообщили съемочной группе Reuters, которая посетила 422-й полк беспилотных систем Украины.

"Методы защиты топлива и других военных припасов, которые использует Россия, варьируются от сокрытия грузов в гражданских транспортных средствах до использования сложных электронных устройств глушения для блокировки соединений, используемых для управления дронами", сообщили они.

По их словам, "Россия установила устройства глушения вблизи городов и военных объектов, в том числе некоторые из них могут нарушить работу систем Starlink, которыми управляет SpaceX Маска".

Как пишет издание, Starlink "считался в значительной степени устойчивым к глушению".

Сергей Бескрестнов, советник Министерства обороны Украины, заявил, что Россия разворачивает систему глушения под названием "Волна Купол Гарант" (Volna Kupol Garant), которая излучает сигнал, достаточно сильный, чтобы дестабилизировать соединение Starlink на площади около 20 квадратных км. Он добавил, что на данный момент было обнаружено около 10 таких систем, пишет издание.

"Однако сама система является важной целью для украинских экипажей дронов, которые стремятся устранить любые препятствия для своих полетов", - сказано в публикации и приводится пример такой операции.

"Как только мы ударили по этой установке, наши дроны, оснащенные Starlink, полетели без проблем", – сказал командир экипажа.

Тем временем Маск отрезал российские войска от использования Starlink, чтобы остановить Москву от использования его в собственных ударах беспилотников.

SpaceX не ответила на запрос о комментарии к этой статье, как и Министерство обороны России. Reuters не смогло самостоятельно проверить тактику, которую использует Россия для избежания ударов.

Как указано, командиры беспилотников описали некоторые тактики, которые Москва использует для защиты топлива и других запасов.

По словам украинских командиров, "российские войска теперь управляют небольшими колоннами топливных цистерн, охраняемых пикапами с установленными пулеметами, ездят по меньшим дорогам, чтобы избежать наблюдения, и используют гражданские транспортные средства для перевозки припасов", пишет издание.

Украинская военная разведка, как указано, сообщила Reuters, что "российские войска используют небольшие гражданские автомобили, квадроциклы и мотоциклы для транспортировки топлива, боеприпасов и провизии на фронт".

"Они также используют замаскированные блиндажи, заброшенные здания и сельскохозяйственные сооружения для сокрытия припасов, а также гражданские автозаправочные станции для хранения топлива для военных", говорится в сообщении.

Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики, сказал, что удары Украины "средней дальности" были, пожалуй, самым важным событием на поле боя в этом году, но Москва начинает добиваться определенных успехов в противодействии им.

"Если они увеличат производство глушилок, это может усложнить проведение кампании ударов "средней дальности"", – сказал он.

Напомним

СEO и CTO Fire Point Ирина Терех заявляла, что на сегодняшний день возникает необходимость применять автономные системы наведения и системы с несколькими источниками наведения, это даст возможность преодолевать средства радиоэлектронной борьбы.

"Мы работаем в очень "загрязненной" с точки зрения электронных сигналов среде, и чтобы с этим справляться - нужно постоянно тестировать новые разработки. Два года назад я предсказала, что мы будем работать в полностью заглушенной среде, и думаю, что мы лишь на шаг от того, чтобы больше не иметь возможности использовать GPS-наведение. Так что нужно все больше полагаться на автономные системы и системы с несколькими источниками наведения, чтобы компенсировать это", - пояснила Ирина Терех.