17 января, 12:49 • 11744 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 18565 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 18155 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 29634 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 40084 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 35252 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 50689 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28325 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 43520 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35895 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
публикации
Эксклюзивы
россия переживает глубочайший кадровый кризис в медицине за более чем 60 лет - ЦПД

Киев • УНН

 • 610 просмотра

В россии зафиксирован глубочайший за более чем 60 лет кадровый кризис в медицине, вызванный низкими зарплатами и переориентацией ресурсов на войну. Количество медработников среднего звена достигло минимума с 1960 года, а на оккупированных территориях ситуация еще хуже.

россия переживает глубочайший кадровый кризис в медицине за более чем 60 лет - ЦПД

В России зафиксирован самый глубокий за более чем 60 лет кадровый кризис в системе здравоохранения: количество медработников среднего звена сократилось до минимального уровня, а дефицит кадров усиливается из-за низких зарплат и переориентации государственных ресурсов на войну. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Подробности

По официальным данным, численность медицинского персонала среднего звена в России опустилась до минимума с 1960 года — 96,3 медработника на 10 тысяч населения. Но даже эти цифры эксперты считают завышенными.

Причины хорошо известны: профессия потеряла привлекательность из-за низких зарплат. Милитаризованное государство направляет все ресурсы в войну и силовой блок, финансируя здравоохранение по остаточному принципу

- говорится в сообщении.

На временно оккупированных территориях Украины этот кризис еще глубже. После начала полномасштабного российского вторжения многие местные медики выехали, а россияне не хотят работать в зоне риска за мизерную оплату.

Для жителей оккупированных территорий это означает не только проблемы с медобслуживанием сейчас, но и долгосрочные последствия — ухудшение состояния людей с хроническими заболеваниями, запущенные состояния, повышенная смертность.

Кремль годами системно жертвует человеческим капиталом ради войны и удержания власти. И кадровый коллапс в медицине — прямой результат этого политического выбора

- отметили в ЦПД.

Ольга Розгон

