россия переживает глубочайший кадровый кризис в медицине за более чем 60 лет - ЦПД
Киев • УНН
В россии зафиксирован глубочайший за более чем 60 лет кадровый кризис в медицине, вызванный низкими зарплатами и переориентацией ресурсов на войну. Количество медработников среднего звена достигло минимума с 1960 года, а на оккупированных территориях ситуация еще хуже.
В России зафиксирован самый глубокий за более чем 60 лет кадровый кризис в системе здравоохранения: количество медработников среднего звена сократилось до минимального уровня, а дефицит кадров усиливается из-за низких зарплат и переориентации государственных ресурсов на войну. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
Подробности
По официальным данным, численность медицинского персонала среднего звена в России опустилась до минимума с 1960 года — 96,3 медработника на 10 тысяч населения. Но даже эти цифры эксперты считают завышенными.
Причины хорошо известны: профессия потеряла привлекательность из-за низких зарплат. Милитаризованное государство направляет все ресурсы в войну и силовой блок, финансируя здравоохранение по остаточному принципу
На временно оккупированных территориях Украины этот кризис еще глубже. После начала полномасштабного российского вторжения многие местные медики выехали, а россияне не хотят работать в зоне риска за мизерную оплату.
Для жителей оккупированных территорий это означает не только проблемы с медобслуживанием сейчас, но и долгосрочные последствия — ухудшение состояния людей с хроническими заболеваниями, запущенные состояния, повышенная смертность.
Кремль годами системно жертвует человеческим капиталом ради войны и удержания власти. И кадровый коллапс в медицине — прямой результат этого политического выбора
