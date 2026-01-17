росія переживає найглибшу кадрову кризу в медицині за понад 60 років - ЦПД

У росії зафіксували найглибшу за понад 60 років кадрову кризу в системі охорони здоров’я: кількість медпрацівників середньої ланки скоротилася до мінімального рівня, а дефіцит кадрів посилюється через низькі зарплати та переорієнтацію державних ресурсів на війну. Про це повідомляє Центру протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Деталі

За офіційними даними, чисельність медичного персоналу середньої ланки в Росії опустилася до мінімуму з 1960 року - 96,3 медпрацівника на 10 тисяч населення. Але навіть ці цифри експерти вважають завищеними.

Причини добре відомі: професія втратила привабливість через низькі зарплати. Мілітаризована держава спрямовує всі ресурси у війну й силовий блок, фінансуючи охорону здоров’я за залишковим принципом - йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях України ця криза ще глибша. Після початку повномасштабного російського вторгнення багато місцевих медиків виїхали, а росіяни не хочуть працювати в зоні ризику за мізерну оплату.

Для мешканців окупованих територій це означає не лише проблеми з медобслуговуванням зараз, а й довгострокові наслідки - погіршення стану людей з хронічними захворюваннями, запущені стани, підвищена смертність.

Кремль роками системно жертвує людським капіталом заради війни й утримання влади. І кадровий колапс у медицині - прямий результат цього політичного вибору - зазначили у ЦПД.

