росія переживає найглибшу кадрову кризу в медицині за понад 60 років - ЦПД

17 січня, 12:49 • 11288 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 17631 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 17671 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 29143 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 39636 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 34985 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 50141 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28235 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43380 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35824 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Графіки відключень електроенергії
Українська делегація "цими днями" працює з посланцями Трампа у США: Умєров назвав напрямки роботи17 січня, 09:58
США пригрозили Сирії повернути санкції за курдів - WSJ17 січня, 10:14
Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалих17 січня, 10:51
Зеленський провів енергетичний селектор: назвав, де найскладніша ситуація, і повідомив про доручення для захисту неба17 січня, 10:59
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкції17 січня, 12:09
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для Тимошенко16 січня, 16:00
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Чернігівська область
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці17 січня, 07:26
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку17 січня, 00:47
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкування16 січня, 19:05
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

росія переживає найглибшу кадрову кризу в медицині за понад 60 років - ЦПД

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У росії зафіксовано найглибшу за понад 60 років кадрову кризу в медицині, що спричинена низькими зарплатами та переорієнтацією ресурсів на війну. Кількість медпрацівників середньої ланки досягла мінімуму з 1960 року, а на окупованих територіях ситуація ще гірша.

росія переживає найглибшу кадрову кризу в медицині за понад 60 років - ЦПД

У росії зафіксували найглибшу за понад 60 років кадрову кризу в системі охорони здоров’я: кількість медпрацівників середньої ланки скоротилася до мінімального рівня, а дефіцит кадрів посилюється через низькі зарплати та переорієнтацію державних ресурсів на війну. Про це повідомляє Центру протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Деталі

За офіційними даними, чисельність медичного персоналу середньої ланки в Росії опустилася до мінімуму з 1960 року - 96,3 медпрацівника на 10 тисяч населення. Але навіть ці цифри експерти вважають завищеними.

Причини добре відомі: професія втратила привабливість через низькі зарплати. Мілітаризована держава спрямовує всі ресурси у війну й силовий блок, фінансуючи охорону здоров’я за залишковим принципом

- йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях України ця криза ще глибша. Після початку повномасштабного російського вторгнення багато місцевих медиків виїхали, а росіяни не хочуть працювати в зоні ризику за мізерну оплату.

Для мешканців окупованих територій це означає не лише проблеми з медобслуговуванням зараз, а й довгострокові наслідки - погіршення стану людей з хронічними захворюваннями, запущені стани, підвищена смертність.

Кремль роками системно жертвує людським капіталом заради війни й утримання влади. І кадровий колапс у медицині - прямий результат цього політичного вибору

- зазначили у ЦПД.

Житло в рф різко подорожчало: купівля квартири стає недосяжною для більшості росіян17.01.26, 18:16

Ольга Розгон

Україна