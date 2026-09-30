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россия несёт большие потери ради незначительных территориальных приобретений - датская разведка

Киев • УНН

 • 546 просмотра

россия теряет более миллиона военнослужащих ради незначительного продвижения и усиливает диверсии против Запада. Её экономика приближается к кризису.

россия несёт большие потери ради незначительных территориальных приобретений - датская разведка

Россия всё больше рискует на фоне войны против Украины, неся значительные потери ради незначительных территориальных достижений, одновременно усиливая диверсии и кибератаки против Запада. Об этом сообщает Axios со ссылкой на отчёт датской службы военной разведки, пишет УНН.

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Отмечается, что россия идёт на всё больший риск и несёт всё большие потери. Отдельно упоминаются недавние случаи проникновения российских дронов и ракет в воздушное пространство стран НАТО, а также инцидент в Балтийском море с участием российского фрегата и вертолёта.

В отчёте подчёркивается, что агрессивные действия россии частично связаны с украинскими дальними ударами по критически важной инфраструктуре рф. В то же время российская экономика, по оценке датской разведки, приближается к "серьёзному кризису". Среди причин называются значительные расходы на оборону и международные санкции.

С начала полномасштабной войны российские военные, согласно данным отчёта, понесли более миллиона потерь. Этим летом потери опережали темпы набора новых военнослужащих.

В то же время датская разведка не выявила признаков подготовки россии к вторжению в одну из стран НАТО. При этом там ожидают, что владимир путин продолжит оказывать давление на соседние с россией государства и страны, поддерживающие Украину.

ВСУ ликвидировали почти полторы тысячи оккупантов за сутки30.09.26, 07:44 • 4204 просмотра

Ольга Розгон

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