росія зазнає великих втрат заради незначних територіальних здобутків - данська розвідка

$44.860.0550.930.05
ukenru
Ексклюзив
11:42 • 2398 перегляди
Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу
10:07 • 10710 перегляди
Інцидент на борту Flydubai: ЗМІ дізналися, що один пілот мав оманське походження, інший - еміратськеVideo
08:44 • 14673 перегляди
Основною ціллю російського удару були об'єкти енергетики у Києві та області - Зеленський Video
07:45 • 14321 перегляди
Година повітряної тривоги коштує Україні $45 мільйонів - Мінекономіки
Ексклюзив
06:35 • 28042 перегляди
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
30 вересня, 05:16 • 19218 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів
30 вересня, 02:27 • 31727 перегляди
Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ
30 вересня, 01:26 • 33558 перегляди
Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі
30 вересня, 00:27 • 25066 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням
29 вересня, 22:52 • 24503 перегляди
Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.3м/с
43%
761мм
Популярнi новини
Що святкують 30 вересня в Україні та світі30 вересня, 02:58 • 11976 перегляди
Унаслідок нічної атаки на Київ загинуло дві людини, постраждали четверо30 вересня, 04:02 • 14272 перегляди
У дитсадках рф хочуть замінити вивчення букв і цифр "моральними орієнтирами" - ЦПД30 вересня, 04:31 • 8270 перегляди
ЗСУ ліквідували майже півтори тисячі окупантів за добу30 вересня, 04:44 • 4208 перегляди
Під час рейсу побилися пілоти українського та російського походження - що відомо про інцидент на борту Flydubai Video09:17 • 12510 перегляди
Публікації
Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
11:42 • 2400 перегляди
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
Ексклюзив
06:35 • 28042 перегляди
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв29 вересня, 16:32 • 53217 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми29 вересня, 16:13 • 57979 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo29 вересня, 14:38 • 47276 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 35106 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 41368 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 44707 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 52140 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 53683 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
The Guardian
Техніка
Ланцет (баражуючий боєприпас)

росія зазнає великих втрат заради незначних територіальних здобутків - данська розвідка

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Росія втрачає понад мільйон військових заради незначного просування та посилює диверсії проти Заходу. Її економіка наближається до кризи.

росія зазнає великих втрат заради незначних територіальних здобутків - данська розвідка

росія дедалі більше ризикує на тлі війни проти України, зазнаючи значних втрат заради незначних територіальних здобутків, водночас посилюючи диверсії та кібератаки проти Заходу. Про це повідомляє Axios посилаючись на звіт данської служби військової розвідки, пише УНН.

Деталі

Зазначають, що росія йде на дедалі більший ризик і зазнає все більших втрат. Окремо згадуються нещодавні випадки проникнення російських дронів і ракет у повітряний простір країн НАТО, а також інцидент у Балтійському морі за участю російського фрегата та гелікоптера.

У звіті наголошується, що агресивні дії росії частково пов’язані з українськими ударами на великій дальності по критично важливій інфраструктурі рф. Водночас російська економіка, за оцінкою данської розвідки, наближається до "серйозної кризи". Серед причин називають значні витрати на оборону та міжнародні санкції.

Від початку повномасштабної війни російські військові, за даними звіту, зазнали понад мільйон втрат. Цього літа втрати випереджали темпи набору нових військових.

Водночас данська розвідка не виявила ознак підготовки росії до вторгнення в одну з країн НАТО. Водночас там очікують, що володимир путін продовжить чинити тиск на сусідні з росією держави та країни, які підтримують Україну.

ЗСУ ліквідували майже півтори тисячі окупантів за добу30.09.26, 07:44 • 4472 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
Кібератака
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Україна