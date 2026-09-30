росія зазнає великих втрат заради незначних територіальних здобутків - данська розвідка
Київ • УНН
Росія втрачає понад мільйон військових заради незначного просування та посилює диверсії проти Заходу. Її економіка наближається до кризи.
росія дедалі більше ризикує на тлі війни проти України, зазнаючи значних втрат заради незначних територіальних здобутків, водночас посилюючи диверсії та кібератаки проти Заходу. Про це повідомляє Axios посилаючись на звіт данської служби військової розвідки, пише УНН.
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Зазначають, що росія йде на дедалі більший ризик і зазнає все більших втрат. Окремо згадуються нещодавні випадки проникнення російських дронів і ракет у повітряний простір країн НАТО, а також інцидент у Балтійському морі за участю російського фрегата та гелікоптера.
У звіті наголошується, що агресивні дії росії частково пов’язані з українськими ударами на великій дальності по критично важливій інфраструктурі рф. Водночас російська економіка, за оцінкою данської розвідки, наближається до "серйозної кризи". Серед причин називають значні витрати на оборону та міжнародні санкції.
Від початку повномасштабної війни російські військові, за даними звіту, зазнали понад мільйон втрат. Цього літа втрати випереджали темпи набору нових військових.
Водночас данська розвідка не виявила ознак підготовки росії до вторгнення в одну з країн НАТО. Водночас там очікують, що володимир путін продовжить чинити тиск на сусідні з росією держави та країни, які підтримують Україну.
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