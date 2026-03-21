Россия наращивает масштабы атак с использованием искусственного интеллекта

Европейская служба внешних действий зафиксировала 540 случаев информационных манипуляций в 2025 году, из них 147 - с применением искусственного интеллекта, что втрое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что основной целью атак стала Украина (112 инцидентов). Также под прицелом - Франция, Молдова, Германия, США и другие страны.

Примерно 30% зафиксированных вмешательств приписывают россии. В то же время значительная часть источников остается неустановленной. Однако авторы отчета отмечают, что существенная часть этой "серой зоны" может быть связана именно с российскими сетями влияния