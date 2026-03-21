Россия наращивает масштабы атак с использованием искусственного интеллекта
Киев • УНН
В 2025 году ЕС зафиксировал 540 случаев манипуляций, из которых 147 созданы с помощью ИИ. Украина стала главной целью атак, а 30% вмешательств приписывают России.
Европейская служба внешних действий зафиксировала 540 случаев информационных манипуляций в 2025 году, из них 147 - с применением искусственного интеллекта, что втрое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что основной целью атак стала Украина (112 инцидентов). Также под прицелом - Франция, Молдова, Германия, США и другие страны.
Примерно 30% зафиксированных вмешательств приписывают россии. В то же время значительная часть источников остается неустановленной. Однако авторы отчета отмечают, что существенная часть этой "серой зоны" может быть связана именно с российскими сетями влияния
В отчете подчеркивается, что "российские акторы полностью освоили инструменты ИИ", что позволяет им быстрее создавать контент, масштабировать кампании и охватывать более широкую аудиторию при меньших затратах. Ожидается, что в 2026 году масштабы таких операций будут расти.
"С начала полномасштабного вторжения в 2022 году информационные манипуляции стали одним из ключевых инструментов гибридной войны рф против Украины. По оценкам ЕС, россия тратит миллиарды евро на такие операции и остается крупнейшим источником дезинформационных кампаний в мире", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
В немецкоязычном сегменте TikTok фиксируется антиукраинская информационная операция с использованием контента, сгенерированного с помощью ИИ.
