росія нарощує масштаби атак із використанням штучного інтелекту
Київ • УНН
У 2025 ЄС зафіксував 540 випадків маніпуляцій, з яких 147 створено за допомогою ШІ. Україна стала головною ціллю атак, а 30% втручань приписують росії.
Європейська служба зовнішніх дій зафіксувала 540 випадків інформаційних маніпуляцій у 2025 році, із них 147 - із застосуванням штучного інтелекту, що втричі більше, ніж торік. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що основною ціллю атак стала Україна (112 інцидентів). Також під прицілом - Франція, Молдова, Німеччина, США та інші країни.
Приблизно 30% зафіксованих втручань приписують росії. Водночас значна частина джерел залишається невстановленою. Проте автори звіту зазначають, що суттєва частина цієї "сірої зони" може бути пов’язана саме з російськими мережами впливу
У звіті підкреслюється, що "російські актори повністю опанували інструменти ШІ", що дозволяє їм швидше створювати контент, масштабувати кампанії та охоплювати ширшу аудиторію за менших витрат. Очікується, що у 2026 році масштаби таких операцій зростатимуть.
"Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році інформаційні маніпуляції стали одним із ключових інструментів гібридної війни рф проти України. За оцінками ЄС, росія витрачає мільярди євро на такі операції та залишається найбільшим джерелом дезінформаційних кампаній у світі", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
У німецькомовному сегменті TikTok фіксується антиукраїнська інформаційна операція із використанням контенту, згенерованого за допомогою ШІ.
