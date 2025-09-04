$41.370.01
10:04
россия, Китай и Иран готовятся к долговременной конфронтации - глава НАТО Рютте

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что россия, Китай и Иран расширяют военное сотрудничество до беспрецедентного уровня. Он призвал союзников готовиться к длительной угрозе, выходящей за пределы войны в Украине.

россия, Китай и Иран готовятся к долговременной конфронтации - глава НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что hоссия вместе с Китаем и Ираном расширяют военное сотрудничество до беспрецедентного уровня и готовятся к "долгосрочному противостоянию". Он призвал союзников быть готовыми к длительной угрозе, которая выходит далеко за пределы нынешней войны в Украине. Об этом со слов Рютте сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Выступая после военного парада в Пекине, где Путин вместе с российским и северокорейским лидерами демонстрировали союз, Рютте подчеркнул, что НАТО не стремится к эскалации.

Кое-кто может волноваться из-за новой гонки вооружений, но наша собственная цель, могу вам сказать, не провоцировать. Наша цель – защитить и обеспечить, чтобы мы могли и в дальнейшем наслаждаться свободой и безопасностью, которые мы все так ценим

- сообщил Рютте.

Он подчеркнул, что главная угроза исходит из москвы, но она не ограничивается только войной против Украины.

Неспровоцированная война России против Украины является самым очевидным примером этой угрозы. Но угроза не закончится вместе с этой войной… Китай, Иран и Северная Корея создают проблемы как по отдельности, так и в результате сотрудничества, 

- подчеркнул глава НАТО.

Ссылаясь на совместные демонстрации силы в Пекине, Рютте отметил, что авторитарные государства усиливают координацию в военной сфере.

Они расширяют свое сотрудничество в оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к долгосрочному противостоянию. И, как я уже говорил, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются длительными. Поэтому мы должны быть готовы

- подытожил Рютте.

Руководство НАТО сигнализирует союзникам о необходимости укрепления обороноспособности и стратегического единства на фоне формирования новой оси авторитарных режимов.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа должна нарастить реальную огневую мощь, поскольку рф и Китай ускоренно модернизируют свои вооруженные силы. Он подчеркнул, что россия останется дестабилизирующей силой.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Северная Корея
Китай
Украина
Иран