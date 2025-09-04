росія, Китай та Іран готуються до довготривалої конфронтації - глава НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що росія разом із Китаєм та Іраном розширюють військову співпрацю до безпрецедентного рівня та готуються до "довгострокового протистояння". Він закликав союзників бути готовими до тривалої загрози, яка виходить далеко за межі нинішньої війни в Україні. Про це зі слів Рютте повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Виступаючи після військового параду в Пекіні, де путін разом з російським та північнокорейським лідерами демонстрували союз, Рютте підкреслив, що НАТО не прагне ескалації.

Дехто може хвилюватися через нову гонку озброєнь, але наша власна мета, можу вам сказати, не провокувати. Наша мета – захистити та забезпечити, щоб ми могли й надалі насолоджуватися свободою та безпекою, які ми всі так цінуємо

Він наголосив, що головна загроза виходить із москви, але вона не обмежується лише війною проти України.

Непровокована війна росії проти України є найочевиднішим прикладом цієї загрози. Але загроза не закінчиться разом із цією війною… Китай, Іран і Північна Корея створюють проблеми як окремо, так і в результаті співпраці,

Посилаючись на спільні демонстрації сили в Пекіні, Рютте зазначив, що авторитарні держави посилюють координацію у військовій сфері.

Вони розширюють свою співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до довгострокового протистояння. І, як я вже казав, виклики, з якими ми стикаємося, є тривалими. Тому ми повинні бути готові