росія, Китай та Іран готуються до довготривалої конфронтації - глава НАТО Рютте

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 3612 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 7542 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 8464 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 10860 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 10560 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 25859 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 36519 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39461 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37124 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 67466 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.1м/с
39%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 272930 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 265647 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 263064 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 256274 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 20506 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 6964 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 9660 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 25867 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 29572 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 67475 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Марк Рютте
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 968 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 6942 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 5064 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 13551 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 15733 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136

росія, Китай та Іран готуються до довготривалої конфронтації - глава НАТО Рютте

Київ • УНН

 • 934 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що росія, Китай та Іран розширюють військову співпрацю до безпрецедентного рівня. Він закликав союзників готуватися до тривалої загрози, що виходить за межі війни в Україні.

росія, Китай та Іран готуються до довготривалої конфронтації - глава НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що росія разом із Китаєм та Іраном розширюють військову співпрацю до безпрецедентного рівня та готуються до "довгострокового протистояння". Він закликав союзників бути готовими до тривалої загрози, яка виходить далеко за межі нинішньої війни в Україні. Про це зі слів Рютте повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Виступаючи після військового параду в Пекіні, де путін разом з російським та північнокорейським лідерами демонстрували союз, Рютте підкреслив, що НАТО не прагне ескалації.

Дехто може хвилюватися через нову гонку озброєнь, але наша власна мета, можу вам сказати, не провокувати. Наша мета – захистити та забезпечити, щоб ми могли й надалі насолоджуватися свободою та безпекою, які ми всі так цінуємо

– повідомив Рютте.

Він наголосив, що головна загроза виходить із москви, але вона не обмежується лише війною проти України.

"Франція стоїть на боці України": Макрон і Зеленський обговорили безпекові гарантії03.09.25, 23:20 • 2910 переглядiв

Непровокована війна росії проти України є найочевиднішим прикладом цієї загрози. Але загроза не закінчиться разом із цією війною… Китай, Іран і Північна Корея створюють проблеми як окремо, так і в результаті співпраці, 

- наголосив очільник НАТО.

Посилаючись на спільні демонстрації сили в Пекіні, Рютте зазначив, що авторитарні держави посилюють координацію у військовій сфері.

Вони розширюють свою співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до довгострокового протистояння. І, як я вже казав, виклики, з якими ми стикаємося, є тривалими. Тому ми повинні бути готові

- підсумував Рютте.

Керівництво НАТО сигналізує союзникам про необхідність зміцнення обороноздатності та стратегічної єдності на тлі формування нової осі авторитарних режимів.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європа має наростити реальну вогневу міць, оскільки рф та Китай прискорено модернізують свої збройні сили. Він наголосив, що росія залишиться дестабілізуючою силою.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Північна Корея
Китай
Україна
Іран