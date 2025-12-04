россия атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами", обезврежено 114 из 138 дронов
Киев • УНН
россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 138 дронов Shahed и Гербера. Силы ПВО обезвредили 114 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты, а также 138 дронов, 114 из которых обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 декабря (с 18:00 03 декабря) враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области - рф и ВОТ АР Крым, а также 138-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Брянск – рф, Чауда - ВОТ АР Крым, около 85 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 14 локациях
