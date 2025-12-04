$42.200.13
3 декабря, 23:09 • 12222 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 20071 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 24360 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 34822 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 40043 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 24111 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 27701 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25626 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25555 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30761 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Эксклюзивы
россия атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами", обезврежено 114 из 138 дронов

Киев • УНН

 • 860 просмотра

россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 138 дронов Shahed и Гербера. Силы ПВО обезвредили 114 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

россия атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами", обезврежено 114 из 138 дронов

россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты, а также 138 дронов, 114 из которых обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 декабря (с 18:00 03 декабря) враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области - рф и ВОТ АР Крым, а также 138-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Брянск – рф, Чауда - ВОТ АР Крым, около 85 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания баллистических ракет и 24 ударных БпЛА на 14 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Россия атаковала Одессу беспилотниками: есть пострадавшие, произошел пожар на объекте энергоинфраструктуры04.12.25, 07:39 • 1936 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина