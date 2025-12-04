$42.200.13
3 грудня, 23:09 • 11800 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 19189 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 23602 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 33958 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 38926 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 23831 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 27469 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 25476 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25503 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30712 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

росія атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 114 зі 138 дронів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 138 дронів Shahed і Гербера. Сили ППО знешкодили 114 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

росія атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 114 зі 138 дронів

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети, а також 138 дронів, 114 з яких знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 грудня (з 18:00 03 грудня) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області - рф та ТОТ АР Крим, а також 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі, сталася пожежа на об’єкті енергоінфраструктури04.12.25, 07:39 • 1766 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна