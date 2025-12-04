росія атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 114 зі 138 дронів

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети, а також 138 дронів, 114 з яких знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 грудня (з 18:00 03 грудня) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області - рф та ТОТ АР Крим, а також 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

