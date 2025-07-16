россия атаковала Украину баллистикой и 400 дронами: 198 сбито, есть попадания

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и 400 дронов, 198 из последних сбиты, еще 145 локационно потеряны/подавлены РЭБ, но есть попадания ракеты и 57 беспилотников в 12 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 июля враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 400 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма (до 255 из них - "шахеды").

"Основные направления удара - Кривой Рог, Харьков, Винница", - сказано в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 198 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, 145 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

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