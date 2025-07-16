росія атакувала Україну балістикою та 400 дронами: 198 збито, є влучання

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 400 дронів, 198 з останніх збито, ще 145 локаційно втрачено/придушено РЕБ, але є влучання ракети на 57 безпілотників у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 липня ворог атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму (до 255 із них - "шахеди").

"Основні напрямки удару - Кривий Ріг, Харків, Вінниця", - сказано у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Окрім того, 145 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.

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