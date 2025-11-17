россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены

россия ночью атаковала Украину двумя баллистическими ракетами, а также 128 дронами, 91 из которых сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 ноября (с 20:00 16 ноября) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской обл. – рф, и 128-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – рф, Чауда - ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на 2 локациях