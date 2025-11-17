росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 14790 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 13565 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 11314 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
05:28 • 15124 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 13533 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 24247 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41210 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 33612 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64406 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32558 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 16295 перегляди
Окупанти на Херсонщині змушують отримувати медстраховку рф для контролю населення17 листопада, 01:27 • 4024 перегляди
російські війська завдали ракетних ударів по центру Балаклії: загинула людина, серед поранених 14-річна дівчинка17 листопада, 01:59 • 8520 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб17 листопада, 02:30 • 13929 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає17 листопада, 02:59 • 25649 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 14790 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64406 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 59754 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 113833 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 95028 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 1412 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 2838 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 14556 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 33974 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 113840 перегляди
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено

Київ • УНН

 • 2654 перегляди

Вночі 17 листопада росія атакувала Україну двома ракетами "Іскандер-М" та 128 ударними БпЛА. Сили ППО збили або придушили 91 ворожий безпілотник.

росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено

росія вночі атакувала Україні двома балістичними ракетами, а також 128 дронами, 91 з яких збито або придушено, повідомили в Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 листопада (з 20:00 16 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр17.11.25, 08:58 • 13583 перегляди

Юлія Шрамко

Україна