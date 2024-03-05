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россия атаковала 159 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры в Украине - отчет

россия атаковала 159 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры в Украине - отчет

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 08:00  •  42836 просмотра

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Российские войска обстреляли 159 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры в 10 областях Украины, убив и ранив мирных жителей.

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 10 областей Украины, атаковав 159 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН

Детали

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины", - говорится в сообщении.

Всего из различных видов вооружения - минометы, артиллерия, танки, РСЗО, ЗРК, БПЛА и тактическая авиация, как указано, - "были атакованы 159 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры".

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

В Воздушных Силах подтвердили сбитие 18 из 22 "шахедов" в Одесской области5 марта 2024, 05:21 • 33824 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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