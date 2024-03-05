росія атакувала 159 населених пунктів та 94 об'єкти інфраструктури в Україні - звіт
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 159 населених пунктів та 94 об'єкти інфраструктури в 10 областях України, вбивши та поранивши мирних жителів.
Російські війська минулої доби обстріляли 10 областей України, атакувавши 159 населених пунктів та 94 об'єкти інфраструктури, свідчать дані Ситуаційного центру Міністерства оборони України для Military Media Center, пише УНН.
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"За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією для Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України", - ідеться у повідомленні.
Загалом з різних видів озброєння - міномети, артилерія, танки, РСЗВ, ЗРК, БПЛА та тактична авіація, як вказано, - "були атаковані 159 населених пунктів та 94 об'єкти інфраструктури".
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.
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