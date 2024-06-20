Российскому военному сообщено о подозрении за изнасилование во время оккупации жительницы Харьковской области, сообщили в офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

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"Сообщено о подозрении военнослужащему Вооруженных сил рф в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый входил в 18-ю гвардейскую мотострелковую Инстербургскую Краснознаменную, ордена Суворова дивизии – тактического соединения береговых войск Военно-морского флота рф.

В июле 2022 года он, как указано, вместе с другими военными ВС рф захватили часть Харьковской области.

"Во время пребывания территории в оккупации российский военный увидел местную жительницу, которая двигалась по автодороге на велосипеде со стороны Купянска на Харьковщине. Подозреваемый, действуя умышленно и угрожая оружием, изнасиловал женщину. Насильственные действия сексуального характера сопровождались нанесением телесных повреждений", - указали в прокуратуре.

У потерпевшей, как отмечается, обнаружен перелом носовых костей со смещением и ушибы по всему телу.

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