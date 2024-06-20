Російському військовому повідомили про підозру за зґвалтування жительки Харківщини під час окупації
Київ • УНН
Російському військовослужбовцю повідомили про підозру у зґвалтуванні жительки Харківської області під час окупації.
Російському військовому повідомлено про підозру за зґвалтування під час окупації жительки Харківської області, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.
Деталі
"Повідомлено про підозру військовослужбовцю збройних сил рф у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрюваний входив до 18-ї гвардійської мотострілецької Інстербурзької Червонопрапорної, ордена Суворова дивізії – тактичного з’єднання Берегових військ військово-морського флоту рф.
У липні 2022 року він, як вказано, разом з іншими військовими зс рф захопили частину Харківської області.
"Під час перебування території в окупації російський військовий побачив місцеву мешканку, яка рухалась автодорогою на велосипеді зі сторони Куп’янська на Харківщині. Підозрюваний, діючи умисно та погрожуючи зброєю, зґвалтував жінку. Насильницькі дії сексуального характеру супроводжувалися нанесенням тілесних ушкоджень", - вказали у прокуратурі.
У потерпілої, як зазначається, виявлено перелом носових кісток зі зміщенням та забої по всьому тілу.
CNN: військові рф систематично використовують сексуальне насильство як зброю в Україні03.06.24, 23:29 • 88461 перегляд