Российский корабль "Аскольд" до сих пор не отремонтирован после украинской атаки в ноябре

Россияне до сих пор не отремонтировали малый ракетный корабль "Аскольд", который получил повреждения во время удара ВСУ в Керчи. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на OSINT-аналитик MT Anderson, пишет УНН.

Малый ракетный корабль "Аскольд", атакованный ВСУ 4 ноября в Керчи на заводе "Затока", с тех пор не ремонтировали. Так, при сравнении кадров со спутника за 2 декабря 2023 и 30 января 2024 года, не видно никаких изменений в состоянии российского военного корабля. - сообщает Крым.Реалии.

Детали

Отмечается, что ранее начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение ракетоносителя "Аскольд" не позволит ему нести боевое дежурство.

Пораженный в Керчи ракетоноситель не сможет очень быстро выходить на боевое дежурство - Гуменюк

Напомним

4 ноября Вооруженные силы Украины сегодня нанесли успешные удары по судостроительному заводу в оккупированной Керчи.