Російський корабель "Аскольд" досі не відремонтований після української атаки в листопаді

Росіяни досі не відремонтували малий ракетний корабель "Аскольд", який зазнав пошкоджень під час удару ЗСУ у Керчі. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на OSINT-аналітик MT Anderson, пише УНН.

Малий ракетний корабель "Аскольд", атакований ЗСУ 4 листопада у Керчі на заводі "Затока", з того часу не ремонтували. Так, при порівнянні кадрів із супутника за 2 грудня 2023 та 30 січня 2024 року, не видно жодних змін у стані російського військового корабля.