Російський корабель "Аскольд" досі не відремонтований після української атаки в листопаді
Київ • УНН
Росіяни досі не відремонтували малий ракетний корабель "Аскольд", який був пошкоджений під час української атаки в Керчі в листопаді.
Росіяни досі не відремонтували малий ракетний корабель "Аскольд", який зазнав пошкоджень під час удару ЗСУ у Керчі. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на OSINT-аналітик MT Anderson, пише УНН.
Малий ракетний корабель "Аскольд", атакований ЗСУ 4 листопада у Керчі на заводі "Затока", з того часу не ремонтували. Так, при порівнянні кадрів із супутника за 2 грудня 2023 та 30 січня 2024 року, не видно жодних змін у стані російського військового корабля.
Деталі
Зазначається, що раніше начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявляла, що пошкодження ракетоносія "Аскольд" не дозволить йому нести бойове чергування.
Уражений у Керчі ракетоносій не зможе у дуже швидкий спосіб виходити на бойове чергування - Гуменюк06.11.23, 07:56 • 71195 переглядiв
Нагадаємо
4 листопада Збройні сили України сьогодні завдали успішних ударів по суднобудівному заводу в окупованій Керчі.