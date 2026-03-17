российский FPV-дрон попал в жилой дом в Константиновке, есть раненый

Во вторник, 17 марта, россияне атаковали город Константиновка Донецкой области FPV-дроном. Зафиксировано попадание непосредственно в жилой дом, что привело к повреждению фасада здания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова, передает УНН.

В результате вражеского удара получил ранения местный житель. Мужчина смог самостоятельно добраться до больницы города Дружковки, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Как отметил Горбунов, ситуация с безопасностью в общине остается крайне напряженной.

Использование врагом беспилотных летательных аппаратов делает пребывание на открытом пространстве и в частных домах вблизи линии фронта смертельно опасным - говорится в сообщении.

Он призвал жителей общины не пренебрегать собственной безопасностью и рассмотреть возможность эвакуации в более безопасные регионы Украины.

